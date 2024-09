Nuova macchina spazzatrice per pulire tra loculi e tombe 

Pulizie speciali al cimitero comunale di via Marconi. Oltre al quotidiano spazzamento da parte degli operai che si occupano della manutenzione del camposanto, da qualche tempo è entrata in azione anche una piccola macchina spazzatrice della De Vizia che, due volte a settimana, passa tra i loculi per eliminare foglie e residui di fiori secchi.

Una piacevole sorpresa per i parenti in visita ai cari defunti che possono trovare così gli spazi più puliti. Le bonifiche riguardano sia i piani inferiori, sia le rampe superiori, dove più spesso vengono lasciati rifiuti.sicuramente una bella cosa che abbiamo attivato questo servizio» dice Maria Cocco, 75 anni, mentre sistema dei fiori nella tomba di famiglia, «però dovrebbero fare qualcosa anche per controllare chi getta l’acqua dalle tombe che stanno in alto allagando chi sta in basso e creando seri danni alle lapidi».

In realtà per questo problema i divieti già ci sono: nessuno infatti può entrare in camposanto con le bottiglie di plastica per innaffiare direttamente i vasi che invece vanno riempiti solo sotto i rubinetti, ma purtroppo in pochi rispettano le regole e nonostante i controlli, insospettabili vecchiette e non solo nascondono le bottiglie dentro le borse.Presto però anche il cimitero sarà più sorvegliato. Entro breve tempo dovrebbero essere sistemate altre telecamere. E restano in vigore anche tutti gli altri divieti tra cui quello di introdurre cani e di fumare tra i loculi, come chiaramente indicato nei cartelli all’ingresso.

