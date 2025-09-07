Nuova luce in centro storico: col cantiere vantaggi e disagi 

Lampioni vecchi. Logori. E soprattutto poco “risparmiosi”. Il rione di Niu Susu, pieno centro storico di Lanusei, era poco illuminato e spesso ostaggio di blackout. Adesso il Comune gli dà nuova luce sostituendo tutto l’impianto di Illuminazione pubblica. Si comincia oggi, con qualche inevitabile disagio. Un’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, Antonio Murru, impone il divieto di transito e sosta in via Garibaldi dall’incrocio con via Cavour a quello con via Piemonte, fino al prossimo 19 settembre. È solo il primo stralcio di un lotto di lavori che poi riguarderà anche via Angioi e la via Piemonte, per un importo di 350mila euro.

«In sostanza – spiega Renato Pilia, assessore comunale competente – diamo attuazione a un progetto che contempla la dismissione dei vecchi punti luce che erano gestiti da una partecipata statale. Li abbiamo acquisiti al patrimonio comunale e ora ce ne occuperemo direttamente noi». Pilia parla di vantaggi indubbi. «Dell’intervento che attueremo fin da oggi – dice – trarremo diversi benefici. Meno inquinamento luminoso e meno impatto in termini di consumi grazie a led di ultima generazione».

