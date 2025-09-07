VaiOnline
Lanusei.
08 settembre 2025 alle 00:36

Nuova luce in centro storico: col cantiere vantaggi e disagi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lampioni vecchi. Logori. E soprattutto poco “risparmiosi”. Il rione di Niu Susu, pieno centro storico di Lanusei, era poco illuminato e spesso ostaggio di blackout. Adesso il Comune gli dà nuova luce sostituendo tutto l’impianto di Illuminazione pubblica. Si comincia oggi, con qualche inevitabile disagio. Un’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, Antonio Murru, impone il divieto di transito e sosta in via Garibaldi dall’incrocio con via Cavour a quello con via Piemonte, fino al prossimo 19 settembre. È solo il primo stralcio di un lotto di lavori che poi riguarderà anche via Angioi e la via Piemonte, per un importo di 350mila euro.

«In sostanza – spiega Renato Pilia, assessore comunale competente – diamo attuazione a un progetto che contempla la dismissione dei vecchi punti luce che erano gestiti da una partecipata statale. Li abbiamo acquisiti al patrimonio comunale e ora ce ne occuperemo direttamente noi». Pilia parla di vantaggi indubbi. «Dell’intervento che attueremo fin da oggi – dice – trarremo diversi benefici. Meno inquinamento luminoso e meno impatto in termini di consumi grazie a led di ultima generazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 