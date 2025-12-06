VaiOnline
Castello.
07 dicembre 2025 alle 00:39

Nuova luce alla Cittadella dei Musei: cambia il volto di Porta Arsenale 

Un nuovo volto per uno dei musei luoghi più belli di Cagliari: la Porta Arsenale, della Cittadella dei Musei in piazza Arsenale, splende grazie a un intervento di illuminazione monumentale che unisce tutela, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. Un progetto voluto dai Musei Nazionali di Cagliari e realizzato dall’architetto e lighting designer cagliaritano Michele Schintu, premiato tra oltre mille progetti di più di 60 paesi del mondo con il prestigioso riconoscimento internazionale Lighting Design Awards 2025. Obiettivo: valorizzare l’architettura della porta (dopo il restauro eseguito dall’architetto Alessandro Sitzia) con soluzioni di luce innovative e rispettose del contesto storico. «Un’illuminazione quasi teatrale», molto scenografica, spiega Schintu. «e dinamica», aggiunge. Perché «l’illuminazione cambia con il passare delle ore. Tre sono le scena di luce: la prima, dove si illumina sia la porta Arsenale che quella di Altamira», accanto alla Torre di San Pancrazio. «La seconda, dopo la mezzanotte, quando si spengono alcune parti del monumento, quindi la terza scena, dalle 2 di notte, quando è illuminato solo il portale di bronzo», spiega. Un approccio totalmente nuovo, quindi, che permette «una lettura del monumento differente, mutevole, a seconda dell'orario, anche in un contesto di risparmio energetico», dice. Che non è poco.

E dopo la Porta Arsenale, i musei nazionali di Cagliari pensano al futuro e illumineranno anche Porta Cristina. ( ma. mad .)

