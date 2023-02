Nuova lottizzazione turistica a Portopaglia 

Lottizzazioni in zone turistiche, qualcosa si muove a Gonnesa. Il consiglio comunale ha adottato un nuovo piano di lottizzazione per un insediamento da 60 mila metri cubi a Portopaglia e S’Acqua Sa Canna. Sempre in Consiglio è stata approvata un’altra variante al comparto in zona F2, in un’area poco distante da Portopaglia.

«Stiamo mettendo in piedi le condizioni per incrementare i posti letto, ciò che serve per poter puntare su uno sviluppo turistico - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - tra l’altro nei giorni scorsi abbiamo firmato ufficialmente con i proprietari il piano di lottizzazione per area F nella zona di Fontanamare. È la prima lottizzazione turistica che parte ufficialmente a Gonnesa. Una svolta resa possibile anche dall’avere un Puc approvato in adeguamento al Ppr, uno dei primi in Sardegna. Uno strumento che stabilisce le linee di sviluppo per tutto il nostro territorio, individuando zone e condizioni per gli insediamenti».

Il nuovo piano di lottizzazione è stato approvato con i voti della maggioranza. Il consigliere di opposizione Antonello Casu è uscito dall’aula al momento del voto. Il Consiglio ha anche adottato la variante al piano di assetto idrogeologico ed ha nominato i rappresentanti dell'amministrazione nella Pro Loco: Domenico Usai per la maggioranza e Marzia Puddu per la minoranza. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA