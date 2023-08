Nuova linea per Abbasanta 

Un tavolo tecnico che detta la linea e dà speranze per risolvere la cronica carenza infrastrutturale che vede la provincia di Nuoro ultima in Italia, con la tratta ferroviaria a scartamento ridotto. Si è svolto ieri pomeriggio a Roma, al ministero delle Infrastrutture. E se l’ammodernamento della Nuoro-Macomer appare difficile, si fa largo una novità che fa sognare: la realizzazione di una strada ferrata tutta nuova, dal capoluogo ad Abbasanta. È emerso da un atteso incontro romano, annunciato poche settimane fa dal ministro Matteo Salvini e convocato in tutta fretta, alla presenza del prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, e del portavoce del Comitato Trenitalia Nuorese, Claudio Solinas.

Il sogno

«Quando ho ricevuto la nota di convocazione ho provato una certa emozione - ammette Claudio Solinas -. Il ministro Salvini è stato di parola, si sta davvero interessando ai problemi della nostra linea ferroviaria. Questa riunione era per noi un passo fondamentale, l’impegno del ministero è evidente. A settembre ci sarà un nuovo incontro». Il potenziamento della linea ferroviaria del centro Sardegna ha finalmente inizio. Dopo le innumerevoli richieste e le varie manifestazioni, il comitato inizia a raccogliere i frutti del suo impegno. D’altronde, il 17 luglio Salvini parlava così, proprio in terra sarda: «So benissimo che il territorio di Nuoro è stato penalizzato rispetto ad altre zone dell’Isola, ecco perché a breve Rfi (Rete ferroviaria italiana) aprirà un tavolo dedicato proprio a questa provincia». Detto, fatto. Ieri pomeriggio si sono incontrati il prefetto Giancarlo Dionisi, Claudio Solinas e i rappresentanti di Mit (il capo dipartimento Enrico Pujia), Rfi e Regione Sardegna.

Incontro fruttuoso

Il prefetto appare soddisfatto, dopo il primo appuntamento romano che potrebbe sancire davvero l’inizio di un nuovo percorso per una bistrattata porzione di Sardegna. E se da una parte le discussioni sono state incentrate sul potenziamento e la velocizzazione della tratta Nuoro-Macomer (gestita da Arst), dall’altra è emersa una possibilità che alimenta davvero le speranze. Sì, la sensazione condivisa è che convenga lavorare per la realizzazione della linea Nuoro-Abbasanta che garantirebbe collegamenti veloci con Cagliari, Sassari e Olbia, sfruttando una tecnologia più moderna e valutando l’istituzione di un servizio “express” senza fermate intermedie. «Si sta analizzando la possibilità di fare questa linea nuova - dice il prefetto -. Considerando che una infrastruttura di questo tipo non può essere realizzata in poco tempo, non si tralascia la Nuoro-Macomer e si pensa a una minima implementazione tecnica per velocizzare i tempi di percorrenza. La soluzione definitiva, comunque, non può essere questa. Ci riuniremo a settembre, in un tavolo che d’ora in avanti sarà territoriale, per definire le soluzioni tecniche e poi presentare un dossier al ministro Salvini». Soddisfazione è espressa dal presidente della Regione Christian Solinas.

