Nuova linea elettrica in centro: fine dei disagi per i residenti 

Con il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi si sono conclusi i lavori di una linea elettrica vetusta che ha causato per vari anni tanti problemi ai residenti nelle vie Verga, Pascoli e Picasso. L’impianto era stato realizzato negli anni Sessanta. Cavi e pali sono stati sostituti e la nuova linea interrata è stata collegata all’impianto di distribuzione la settimana scorsa. Restavano da fissare le tre cabine posate sulla pavimentazione stradale. Una recinzione di nastro rosso bianco costringeva i pedoni a invadere la carreggiata creando problemi al traffico automobilistico.

La conclusione dei lavori è stata salutata con grande soddisfazione dai residenti, in particolare dai proprietari delle case adiacenti le cabine. Pur riconoscendo l’utilità degli interventi, la presenza del cantiere non consentiva di utilizzare in modo normale i passai carrai.

È ancora in corso il ripristino della cabina telefonica abbattuta da un automobilista in Via Dante, angolo via Mazzini. L’impresa Multitel di Cagliari ha provveduto al montaggio di una nuova cassetta per i collegamenti delle linee, ma per riattivare il servizio telefonico nel quartiere storico serviranno ancora alcuni giorni. Nella zona manche ancora l’Adsl. Il disservizio sta causando malcontento e proteste in particolare dai titolari di attività.

