Nuova linea 7, nel primo giorno di prova applausi a Castello e intoppi in via San Giacomo 

Il caso del pullman di Villanova - con la modifica della viabilità in piazza San Giacomo - continua a far discutere e finisce anche in consiglio comunale. Con le perplessità messe nero su bianco nell’interrogazione già depositata dal primo firmatario Massimiliano Piccoi, esponente dei Riformatori. «La nuova viabilità consente il traffico dei mezzi nella piazza San Giacomo, una delle più belle e ben tenute del quartiere Villanova, la cui precedente pedonalizzazione ha comportato la bellissima conseguenza di avere uno spazio frequentato anche da ragazzi e bambini, ritornando a essere un centro di aggregazione di persone anche in occasione di funzioni religiose nella omonima Chiesa o della vicina Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso», si legge nel documento che verrà discusso in Aula nei prossimi giorni. «Alla luce del fatto che si andrebbe a sacrificare un bene comune del quartiere e della Comunità, anche nell’ottica di politiche di riqualificazione dei quartieri storici e dei luoghi di aggregazione giovanile e sociale, privando in parte il quartiere di una delle poche piazze totalmente pedonali, chiediamo al sindaco e all’assessore alla Mobilità quali siano le motivazioni di questa scelta».

Intanto ieri, giorno di prova, è bastata una macchina parcheggiata (irregolarmente) nella via San Giacomo per rallentare l’arrivo in piazza della linea numero 7, applauditissima a Castello, meno nel rione basso. «Vogliamo informare tutti i residenti del nuovo percorso - dichiara Ctm - al fine di poter servire tutti i quartieri storici, anche pedonali, come avviene in tutte le città europee».

