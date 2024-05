Nuova isola ecologica informatizzata lungo la Provinciale 

Basterà inserire la propria tessera sanitaria e si potranno conferire in ogni momento i rifiuti organici, la plastica, la carta e il vetro: parte il servizio dell’isola ecologica informatizzata, ideata per venire incontro alle esigenze dei cittadini. L’impianto è stato collocato lungo la Provinciale 91, all’ingresso dell’abitato: una posizione che permette ai residenti del centro e delle zone a mare di raggiungere la nuova isola ecologica.

Pino Baire, assessore ai Servizi tecnologici, introduce la novità: «Questo servizio permetterà agli utenti di conferire i rifiuti in qualsiasi momento. Pensiamo a un cittadino che debba prendere un volo la mattina presto, ad esempio: grazie all’isola ecologica informatizzata potrà sbarazzarsi dei rifiuti prima di partire, inserendo la propria tessera sanitaria nell’apposito spazio. Le finestrelle si apriranno, e si potrà conferire i rifiuti in modo semplice e veloce».

La nuova isola ecologico è un servizio aggiuntivo e non sostituirà gli altri. «L’ecocentro della zona di Sant’Angelo e l’isola ecologica mobile che raggiunge secondo calendario tutte le zone del territorio resteranno in funzione – precisa Baire -, l’obiettivo del nuovo servizio è quello di rendere ancora più semplice per i cittadini il conferimento dei rifiuti». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA