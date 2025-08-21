VaiOnline
Senorbì.
22 agosto 2025 alle 00:41

Nuova illuminazione pubblica, corre il piano “Smart City” 

A Senorbì è scattata la rivoluzione luminosa. Proseguono nel centro della Trexenta gli interventi finalizzati al rifacimento dell’impianto di illuminazione nel centro abitato. Duplice l’obiettivo: aumentare la percezione di sicurezza dei residenti con luci ad ampio raggio e ridurre i costi in bolletta per le casse del Comune. Le luci a risparmio energetico sono arrivate nelle vie Friuli, Madrid, Praga, Generale Dalla Chiesa, Don Puglisi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, in Piazza Padre Pio e in Piazza Italia, davanti alla scuola elementare.

Gli interventi in programma vanno avanti senza interruzione per completare celermente il progetto di rifacimento dei punti luce nella cittadina. L’amministrazione comunale da tempo ha deciso di dotarsi di uno strumento dinamico per utilizzare le nuove tecnologie digitali e costruire una cittadina intelligente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di residenti e ospiti. È il piano Smart City, iniziativa programmatica all’interno della quale sono indicati numerosi progetti finalizzati a restituire alla comunità della Trexenta una cittadina più moderna e attenta alle esigenze di tutti. In contemporanea alla realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi “Renato Sirigu”, è stato inoltre completamente rimesso a nuovo l’impianto di illuminazione nei campi di via Brodolini, per la gioia dei tanti appassionati che finalmente potranno allenarsi e giocare in una struttura adeguata. (se. si.)

