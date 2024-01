Nuova illuminazione nella zona del Comune 

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per il rifacimento dell’illuminazione nella zona attorno al Comune. Gli operai della Engie, la ditta che si occupa della manutenzione dell’impianti di illuminazione in tutta la città, stanno intervenendo in piazza XXVIII Aprile dove sono state cambiate, e aggiunte dove mancanti, le lampade.Lo spazio infatti è da sempre molto buio, problema emerso anche in occasione delle diverse iniziative organizzate nel periodo di Natale.

Nuovi lampioni anche ad illuminare piazza Dessì dove c’è il mercato civico. Anche questa zona è critica per la presenza soprattutto la sera gruppi di vandali. La luce fungerà anche da deterrente per scongiurare i danneggiamenti. Le lampade, così come in tutte le altre zone della città e del litorale, saranno tutte a led, a risparmio energetico.

È l’ultimo atto di una serie di interventi che hanno compreso il rifacimento degli impianti non solo in centro ma anche lungo la costa. Nel litorale è stato realizzato tra l’altro, per la prima volta l’impianto nella lottizzazione Marina Delle Nereidi. Nuovi lampioni in tutte le zone del centro urbano da piazza IV Novembre a via Brigata Sassari, da via S’Arrulloni a via Della Musica, e in diverse piazze e parchi. (g. da.)

