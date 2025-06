Nuova illuminazione nel ponte calvacaferrovia, ristrutturazione del campo sportivo di Bindua, secondo lotto dei lavori nelle ex Casermette e altri interventi nel rione Serra Perdosa. Una primavera sotto il segno delle opere pubbliche a Iglesias, dove negli ultimi mesi sono stati aperti numerosi cantieri.

Campo a Bindua

La frazione di Bindua avrà un nuovo campo da calcio. Il Comune ha stanziato 1,8 milioni di euro per sistemare il vecchio impianto sportivo. I lavori interessano impianto idraulico ed elettrico, spogliatoi e la nuova recinzione. Il manto del terreno di gioco sarà realizzato in erba sintetica. «Il progetto prevede il completo rifacimento del campo da calcio – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Concas – ed è molto importante non soltanto per la comunità della piccola frazione ma anche per la città di Iglesias». A breve, verranno realizzati gli interventi per l’intero impianto di illuminazione del ponte di Serra Perdosa. Per i lavori sono stati stanziati 110mila euro. Questo progetto verrà contemplato nelle opere di rigenerazione urbana del quartiere, per ottimizzare i servizi ai cittadini, e rendere il il rione più popolato della città, più sicuro ed ospitale.

Serra Perdosa

Il Comune per gli interventi nel quartiere di Serra Perdosa ha stanziato 2,9 milioni di euro. Il finanziamento consentirà di portare a termine la riqualificazione degli spazi esterni nei compendi ex Ina Casa ed ex Gescal, della piazza Dante, di fronte alla Chiesa San Pio X, le aree di parcheggio (via Spano, via Cocco Ortu e piazza XI Maggio). Il Comune ha appaltato anche il secondo lotto dei lavori per la riqualificazione delle ex Casermette. Recentemente gli operai sono intervenuti in piazza Buozzi sempre nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana che interessa anche la frazione di Nebida. Nell’antico borgo minerario, fra un mese, sarà ultimata la piazza Santa Barbara e verranno realizzati i lavori di rifacimento della via Cala Domestica.

Sono previsti anche interventi nel parco giochi, nel parcheggio, nel campo di calcetto e nella “Casa delle associazioni”.

