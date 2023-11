Nuova illuminazione nel campo di via Coghinas 

Durante l’ultimo consiglio comunale stato approvato il progetto esecutivo per i lavori nel campi di via Coghinas. Le opera riguardano il completamento della recinzione, l’illuminazione e altri interventi per adeguare l’impianto alle norme previste dal Coni.

«Sul lotto nel quale sorge l’impianto – dice l’assessore allo Sport Francesco Murtas - sono presenti un campo da calcio e la pista di atletica. Il campo è dotato di 8 spogliatoi a cui si va aggiungere un locale dedicato all’infermeria e alle visite mediche. Completano la dotazione funzionale dell’edificio una zona separata al servizio delle associazioni sportive e costituita da due uffici e da un’ampia sala polifunzionale. Inoltre è presente una tribuna in grado di ospitare fino a 280 spettatori. A oggi siamo in attesa del collaudo antincendio che ha tardato ad arrivare perché si è reso necessario adeguare alla normativa le vie di fuga degli spalti e la centralina Enel. Dopo sarà la volta del ConiI che si occuperà dell’omologazione. Ci avvieremo poi al completamento delle opere, previsto per gli inizi di gennaio». Soddisfazione nel mondo sportivo cittadino

«Il nostro è l'unico gruppo di atletica leggera che usufruisce dell'impianto sportivo di via Coghinas – dice Mauro Tronci, presidente della Pol Dil Assemini - Lo reputo bello e ben attrezzato. I lavori che sono stati fatti negli ultimi anni lo hanno migliorato. Ne è d’esempio l'impianto fotovoltaico sopra gli spogliatoi».

