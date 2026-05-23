Nuova illuminazione lungo via Marco Polo 

E luce fu. Dopo l’asfalto nel primo tratto, tutta la via Marco Polo - lunga 1 chilometro e mezzo - esce dal buio grazie alla nuova illuminazione pubblica appena realizzata da Engie per conto del Comune.Sullo sfondo c’è un finanziamento comunale di 170mila euro dedicato all’arteria del litorale che collega via Leonardo Da Vinci con il vecchio tratto di 554, dove sono stati appena installati 38 lampioni con tecnologia a led di ultima generazione. Strada illuminata e, di conseguenza, più sicura: l’installazione garantirà infatti maggiore visibilità, riducendo il rischio incidenti.

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