Nuova Icom, va bene anche così 

San Salvatore S. 46

Mantova Basket 60

Nuova Icom Selargius : Mura 6, Berrad 10, Favre 2, Thiam 2, Ceccarelli 9, Madeddu 4, D’Angelo 2, Ingenito 5, Pinna 2, Valenti, La- pa 2, Porcu 2. All. Maslarinos

San Giorgio Mantova : Fietta 11, Llorente 4, Fusari 14, Cavazzuti 4, Orazzo 1, Fiorotto 2, Dell’Olio 5, Cremona 15, Ramò 2, Ndiaye 2. Allenatore Logallo

Parziali : 13-19; 24-32; 32-44



Cala il sipario sulla stagione della Nuova Icom Selargius. Mantova sbanca il parquet di Monte Mixi (casa provvisoria delle giallonere) e stacca il pass per la semifinale playoff di A2 Femminile. Dopo il successo sofferto di Gara 1, le lombarde sono riuscite a imporsi in maniera piuttosto autoritaria, restando al comando delle operazioni per tutti i 40 minuti.

Guidata da un’ottima Fusari, la San Giorgio ha rotto gli indugi nella fase centrale del primo periodo doppiando il San Salvatore (16-8). Pur non staccandosi in maniera netta nel punteggio, la Nuova Icom non è mai riuscita a riportarsi in scia, complice una giornata difficile dal punto di vista offensivo (appena 19/61 al tiro). Con i centri di Fietta e Cremona, Mantova ha chiuso i conti nel finale blindando il 2-0. La Nuova Icom può comunque congedarsi col sorriso dopo una stagione nata male, poi ben corretta in corso d’opera. ( ro.r. )

