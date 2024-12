Nuova Icom, punti d’oro a giussano 

Basket Giussano 56

San Salvatore S. 62

B. Foxes Giussano : Reani 6, Diotti 12, Lussignoli 4, Bernardi 12, Szajtauer 2, Ramon 6, Petronio, Colico 2, Zanetti 9, Crippa 3, Fossati ne, Pirozzi. Allenatore Diotti

Nuova Icom Selargius : Mura 10, Berrad 3, Favre 18, Thiam 6, Ceccarelli 21, Madeddu 2, Ingenito 2, Pinna, Valenti ne, Corongiu ne. All. Maslarinos

Parziali : 11-23; 20-32; 35-53



Una boccata d’ossigeno. La Nuova Icom Selargius si lascia alle spalle il ko contro Livorno e sbanca il parquet delle Foxes Giussano nello scontro diretto salvezza del 9° turno di A2 Femminile (62-56). Terzo successo stagionale (e primo esterno) per la squadra di Maslarinos, che si lascia alle spalle le secche della zona playout. In Lombardia, a trascinare le giallonere è stata soprattutto la capitana Silvia Ceccarelli, implacabile dal- l’arco (5/7 e 21 punti totali).

La gara

Le selargine partono con le marce alte (subito break di 8-0). Giussano prova faticosamente a entrare nel match con Diotti, ma alla prima sirena il vantaggio della Nuova Icom è già solido (23-11). Il quintetto di Maslarinos lavora bene nelle due metà campo e prova a scavare il solco già al 20’ toccando anche il +15 con Favre. Al rientro in campo la gara non cambia: è sempre il San Salvatore a condurre le danze e ad allungare ulteriormente fino al +22. Un dominio che porta Ceccarelli e compagne ad alzare troppo presto le mani dal manubrio: nell’ultima frazione Giussano riduce il gap fino a credere nella clamorosa rimonta grazie al -3 siglato da Zanetti a 4 minuti dalla sirena. Nonostante il calo, la Nuova Icom riesce a recuperare la lucidità, e nel finale respinge l’assalto con due canestri provvidenziali di Mura. In viale Vienna l’orizzonte inizia a schiarirsi.



