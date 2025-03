Nuova Icom, è un colpo playoff 

Un colpo esterno che profuma di playoff. In A2 Femminile prosegue la scalata della Nuova Icom Selargius, che sabato scorso, in casa della Spezzina, ha fatto suo lo scontro diretto per l’8° posto, l’ultimo utile per la post season. Un traguardo che, a 6 gare dal termine della regular season, sembra a portata di mano. E dire che la stagione era iniziata con un solo successo nei primi 7 turni. La svolta ha un nome: Vasilis Maslarinos. Il tecnico greco ha rivoltato la squadra trovando la chiave di volta per farla risorgere. «Quella contro La Spezia è stata una grande prova di squadra», ha detto il coach, «le ragazze hanno eseguito alla perfezione il piano partita, restando concentrate per quasi tutti i 40 minuti. Proveremo a replicare sabato nel recupero con Moncalieri».



