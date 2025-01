Nuova Icom ammazzagrandi: Empoli battuta 

S. Salvatore S. 69

Use Rosa Empoli 50

Nuova Icom Selargius : Mura 12, Berrad 11, Favre 25, Thiam 9, Ceccarelli 7, Madeddu, Ingenito, Pinna 5, Valenti, Porcu. Allenatore Maslarinos

Scotti Empoli : Colognesi 4, Ianezic 5, Castellani 12, Antonini 2, Vente 11, Tarkovicova 7, Leghissa 2, Ruffini 4, Ndiaye 1, Casini 2. Allenatore Cioni

Parziali : 21-16; 34-29; 61-35

Selargius. La Nuova Icom si conferma ammazzagrandi. Un mese dopo l’impresa compiuta contro Valdarno, le selargine annichiliscono un’altra big come la Scotti Empoli, arrivata al PalaVienna coi gradi di co-capolista dell’A2 Femminile.

Il punteggio finale di 69-50 racconta solo in parte il predominio delle giallonere, che dopo aver condotto per tutta la prima parte, hanno fatto il vuoto nel terzo periodo mettendo in piedi un incredibile parziale di 25-0.

Il successo (6° in stagione) consente di cancellare il brutto ricordo del ko nel derby contro la Virtus e di riagganciare la zona playoff.

La gara

Il tema è chiaro fin dai primi possessi: la Nuova Icom si mostra aggressiva in difesa, mentre in attacco il pick and roll frutta ricchi dividendi per le lunghe Thiam e Favre. Il risultato è un parziale di 10-0 che sorprende la Scotti, incapace di trovare il bersaglio nei primi 4 minuti. Il San Salvatore tocca anche il +13, ma alla lunga Empoli si scuote e arriva ad accorciare fino al -1 con Colognesi in apertura di secondo quarto. Maslarinos spende il timeout e le sue rispondono presente, piazzando un contro break che vale il +10. Poco prima della pausa lunga, però, usano l’arma della difesa a zona per dimezzare il gap.

Al rientro in campo cambia tutto: Mura e compagne travolgono con la loro energia le empolesi, incapaci di reagire alla grandinata di canestri gialloneri. Il tecnico ospite Cioni e la lunga Vente perdono la testa e vengono espulsi per proteste, mentre la Nuova Icom tocca il +30 e archivia la pratica, di fatto, già al termine della terza frazione.

Classifica : Valdarno 22, Mila- no, Empoli e Costa Masnaga 20, Virtus Cagliari 16, Livorno 14, Salerno, Selargius e La Spezia 12, Broni 10, Giussano, Monca- lieri e Torino 8, Benevento 0.

RIPRODUZIONE RISERVATA