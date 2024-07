Nuova Giunta tra conferme e new entry 

Impazza il toto nomi sui componenti della nuova Giunta che dovrà guidare Monserrato per i prossimi cinque anni. Ancora pochi giorni - la prima seduta del Consiglio dfovrebbe tenersi tra il 18 e il 20 luglio - e si saprà se molte delle voci che circolano sempre più insistentemente in città saranno confermate oppure smentite.

Gli scenari

All'assessorato dei Lavori pubblici dovrebbe essere riconfermato quasi certamente Raffaele Nonnoi, considerato uno dei fedelissimi del sindaco Tomaso Locci. Probabile anche che continui a ricoprire il ruolo di vicesindaco, incarico che ha assunto nel 2022 dopo l'estromissione di Maristella Lecca. Secondo voci insistenti, potrebbe invece non esserci un bis di Paola Piroddi all'assessorato all'Ambiente. Se così fosse, però, non si tratterebbe di una bocciatura da parte del primo cittadino, visto che anche in occasione della premiazione del Comune da parte di Legambiente all’evento “Comuni Ricicloni”, Locci l’ha ringraziata con toni di stima per il lavoro svolto nel settore dell'igiene urbana e dei rifiuti. Potrebbe quindi essere una decisione personale dell'interessata, ma si tratta pur sempre di rumors, gli stessi che al suo posto indicano Saverio De Roma, consigliere rieletto e il più votato (ben 400 preferenze) e precedentemente presidente della Commissione consiliare che comprende anche il Benessere animale.

Possibili conferme

Ci sono poi tre assessorati altrettanto importanti: quello alle Politiche sociali, quello alla Pubblica Istruzione e infine quello alla Cultura. Nella consiliatura appena conclusasi il primo è stato guidato da Claudia Lerz, subentrata nel 2022 a Tiziana Mori, il secondo da Fabiana Boscu e il terzo da Emanuela Stara. Tutte e tre si sono candidate consigliere in questa tornata elettorale e sono state elette. Si vedrà se andranno tra i banchi della maggioranza, oppure se il sindaco le riconfermerà in Giunta. Gli attestati di stima nei loro confronti da parte di quest'ultimo fanno presupporre la seconda opzione. Di certo c’è che se dovessero tornare nell’esecutivo, ci sarebbero tre posti da consigliere che dovranno essere riempiti dai primi dei non eletti nelle liste di appartenenza di ciascuna di loro. Non è ancora chiaro poi se Locci terrà ancora per sé la delega all'Urbanistica o se invece la affiderà a qualche new entry. Infine, c'è la partita della presidenza del Consiglio; molto probabile la riconferma di Piergiorgio Massidda, anche lui eletto consigliere, anagraficamente il più anziano.

