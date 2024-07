Nuova Giunta, settimana decisiva 

Giorni decisivi per la nuova Giunta di Monserrato che sarà annunciata venerdì nel primo Consiglio comunale di insediamento. Dopo la proclamazione dei consiglieri eletti, ci sarà da parte del sindaco la nomina degli assessori.

Le caselle

È pressoché scontata la riconferma di Raffaele Nonnoi ai Lavori pubblici. Alta la probabilità che venga confermato anche come vicesindaco. È sempre più forte l'ipotesi e la possibilità che l'assessorato all'Ambiente vada a Saverio De Roma, che con le sue 400 preferenze ottenute alle elezioni, è il più votato in assoluto tra tutti i consiglieri candidati: un record di voti che difficilmente potrà essere ignorato dal sindaco Tomaso Locci al momento della formazione della nuova Giunta. De Roma è anche uno dei fedelissimi di Locci, oltre a Nonnoi e oltre a Ignazio Tidu, rieletto consigliere e il cui nome ora è tra i papabili: i rumors lo collocano all’Urbanistica, delega che finora ha ricoperto il sindaco.

Tornando a De Roma, se dovesse essere lui il nuovo assessore all'Ambiente, vorrebbe dire che non ci sarà un bis di Paola Piroddi, che aveva anche la delega al Benessere animale, mentre lo stesso De Roma negli ultimi cinque anni è stato presidente della Commissione consiliare che ha tra le deleghe anche questo settore. Secondo voci sempre più insistenti, infatti, è probabile che Piroddi non sarà nella nuova Giunta. Potrebbe però anche essere una sua decisione e non del sindaco, che anzi fino all'ultimo le ha espresso pubblicamente la stima per il lavoro fatto.

Gli altri nomi

All'assessorato alla Pubblica Istruzione crescono le quotazioni di Maria Caterina Argiolas, eletta nelle fila della maggioranza, ma che fino ad alcuni mesi fa era nei banchi dell'opposizione. Prenderebbe il posto di Fabiana Boscu. Alla Cultura dovrebbe essere invece riconfermata Emanuela Stara, anche lei eletta consigliera. Per la prima volta tra le ipotesi spunta anche il nome di Masoud Soleimani, molto conosciuto a Monserrato in quanto medico di famiglia. New entry assoluta in Consiglio comunale, alcune voci lo vedono all'assessorato alle Politiche sociali, ma si tratta solo di un'ipotesi.

La probabilità più alta, infatti, è che venga riconfermata Claudia Lerz, anche lei eletta come consigliera, che ha guidato l'assessorato nell'ultimo anno e mezzo. Anche per lei il sindaco ha speso parole di stima e a quanto pare Lerz si sarebbe rimessa alle decisioni di Locci, facendo capire che sarebbe disponibile a un nuovo mandato.

Se dovesse esserci la riconferma di qualche ex assessora o la nomina di De Roma, Tidu, Argiolas o Soleimani, ciò significherebbe che al loro posto tra le fila dei consiglieri entrerebbero i primi dei non eletti delle liste di appartenenza.

