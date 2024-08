Nuova giunta per la Rete metropolitana, e si ritorna a batter cassa in Regione. Giuseppe Mascia, Raimondo Cacciotto e Rita Vallebella sono i neocomponenti dell’organismo rappresentativo del nord ovest Sardegna formato da otto comuni con i rispettivi sindaci. Che, riunitosi giovedì a Palazzo Ducale, ha serrato le fila accettando innanzitutto il ritorno di Mascia, primo cittadino sassarese, sullo scranno del presidente dopo le rumorose dimissioni nel 2023 del suo predecessore, Nanni Campus, per protesta contro la disparità di trattamento finanziario fra la Città Metropolitana di Cagliari e l'area vasta del capo di sopra. Lo stesso sindaco del capoluogo turritano ha proposto ai colleghi, ricevendo parere positivo, la nomina in giunta di Cacciotto, primo cittadino di Alghero e Vallebella, sindaca stintinese, scelta quest’ultima che risponde anche al principio della rappresentanza di genere.

E dopo l’approvazione unanime degli equilibri di bilancio descritti da Mariano Mariani, direttore generale della Rete, il confronto è ricaduto sull’esigenza di riprendere a interfacciarsi con la Regione in tema di risorse. Perché la sperequazione con il capoluogo resta irrisolta e non resta che il dialogo con la governance del Campo Largo per provare a ridurla. «La Rete chiede di essere ascoltata», ha riferito Mascia in un colloquio telefonico all’assessore del Bilancio Giuseppe Meloni: «Attraverso i vari organismi compiremo tutti i passaggi necessari per far sì che il Nord Ovest Sardegna abbia quel che gli spetta da anni ma che non si è mai tradotto in azioni concrete».

RIPRODUZIONE RISERVATA