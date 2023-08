Nuova Giunta, il tempo stringe  

I partiti della futura maggioranza che, al netto di qualche cambio di casacca, sarà la stessa di inizio corsa, premono sull’acceleratore per chiudere la crisi alla svelta e comunque entro questo mese. A precisa richiesta il sindaco il Massimiliano Sanna ha risposto con un secco «certo», ribadendo quel che qualche giorno fa aveva anticipato: mettere i sigilli alla crisi (rimasta sospesa oltre anche ogni ragionevole motivo, nota a margine) chiamando gli assessori a far compagnia a Simone Prevete, Carmen Murru e Maria Bonaria Zedda.

I nomi

Per due dei quattro mancanti non ci piove: Ivano Cuccu di Sardegna 20Venti e Luca Faedda di Forza Italia sono dentro. L’unico dubbio riguarda l’incarico di vicesindaco, Luca Faedda o la conferma di Maria Bonaria Zedda? Nel fine settimana la maggioranza di centrodestra ha lavorato per chiudere i fronti ancora aperti e qualche passo in avanti è stato fatto. Primo: consegnare al sindaco Sanna i due nomi per riempire le caselle ancora vuote, una di marca FdI e l’altra Udc che punta a riconfermare Antonio Franceschi. A questo punto il partito del deputato Francesco Mura potrebbe riconfermare, per rispettare le “quote rosa”, Rossana Fozzi o chiamare una esterna ovviamente d’area. Ciascuna delle due opzioni si gioca su un filo sottile.

Il nodo

Fratelli d’Italia con Rossana Fozzi andrebbe sul sicuro, è uscente e alle elezioni di un anno fa aveva ottenuto un buon risultato. Di contro la scelta, perfetta sul piano politico, metterebbe fuori gioco i tre indipendenti Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti. La soluzione: individuare la candidata d’accordo con i tre consiglieri indipendenti con i quali i rapporti si farebbero più stretti ma soprattutto contribuirebbe ad allargare i numeri della maggioranza. In settimana la coalizione dovrà decidere, se dovesse tirare avanti la crisi rischierebbe di prendere un’altra piega. Il sindaco potrebbe decidere in autonomia col rischio però di non ritrovare in Aula la maggioranza necessaria.

La casella

La Giunta è importante ma nella ricerca di un veloce abbrivio che porti l’amministrazione Sanna a procedere su acque più tranquille conta anche il sottopotere. In particolare “Oristano servizi”. Lo snodo della crisi potrebbe passare assegnando alle parti politiche meno soddisfatte l’incarico di presidente della società in house che si occupa dei servizi comunali, dal verde alla pulizia dei locali.

RIPRODUZIONE RISERVATA