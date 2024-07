Nuova Giunta, conferme e sorprese 

In una piazza Maria Vergine stracolma, ieri sera è iniziato ufficialmente il terzo mandato del sindaco Tomaso Locci. Presente anche il sindaco di Senorbì Alessandro Pireddu. All’inizio c’è stato il giuramento solenne da parte del primo cittadino, che si è detto «pronto ad essere il sindaco di tutti e tutte, compresi ovviamente chi non mi ha votato». Non è mancata una vena polemica all’inizio del suo discorso nei confronti dell’ex sfidante al ballottaggio Valentina Picciau: «Qualcuno diceva che ero il “quasi ex sindaco”, ma evidentemente si è sbagliato». E poi: «C’è stato un clima non proprio sereno durante la campagna elettorale, ma i cittadini ci hanno premiato. Vogliamo garantire un presidio della polizia locale anche la sera, soprattutto il sabato. Sfrutteremo le risorse a nostra disposizione per continuare il cambiamento, c'è ancora molto da fare».

La seduta

Nonostante il caldo, tante persone hanno voluto assistere alla prima seduta dell’era Locci ter, inizialmente presieduta da Saverio De Roma. In piazza sono stati allestiti numerosi posti a sedere, proprio in previsione di un afflusso significativo di gente. Tra loro, oltre ai sostenitori ed elettori del primo cittadino, c’erano anche molti curiosi, ansiosi di sapere i nomi dei nuovi assessori della Giunta che guiderà la cittadina per i prossimi cinque anni. Il nuovo presidente dell’assemblea cittadina è Ignazio Tidu. Come presidente dell’aula subentra a Piergiorgio Massidda. I vice presidenti dell’assemblea sono Bernadette Ibba per la maggioranza e Franca Cicotto per l’opposizione. Una Giunta composta da 6 assessori ed equamente divisa tra uomini e donne. I nomi: Raffaele Nonnoi (lavori pubblici, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, innovazione tecnologica, patrimonio e servizi tecnologici), Saverio De Roma (ambiente, verde, arredo urbano, servizi cimiteriali, igiene urbana e sicurezza e vicesindaco); Emanuela Stara (cultura, tradizioni agricole, vitivinicole e popolari, spettacolo, lingua sarda, rapporti con l'università, pari opportunità e turismo), Piergiorgio Massidda (urbanistica, edilizia privata, attività produttive e suape), Claudia Lerz (politiche sociali e per la famiglia, politiche del lavoro, salute, qualità della vita, politiche della casa e Ufficio Europa) e Fabiana Boscu (pubblica istruzione, politiche giovanili, sport e commercio). Restano in capo al sindaco le deleghe al Bilancio e al personale.

La serata

Ad accompagnare ciascuno dei nuovi assessori e delle nuove assessore, gli applausi di maggioranza e di qualche persona presente tra il pubblico. I più emozionati, e non poteva essere altrimenti, erano soprattutto le new entry: De Roma (tra l’altro il consigliere più votato di tutti) e Tidu. Per gli altri assessori invece si tratta di una riconferma. La settimana prossima verranno nominati i consiglieri che subentrano al posto di quelli eletti andati in Giunta.

Le novità in Consiglio: Andrea Zucca (La Svolta, opposizione) è entrato anche nella squadra di governo della Città Metropolitana di Cagliari. Si occuperà di Lavori pubblici. Un altro aspetto rilevante della nuova aula è il ritorno di Franca Cicotto (Adesso Sardegna, lista socialista, anch'essa all'opposizione) dopo sette anni di assenza dalle istituzioni cittadine. È la seconda più votata dopo De Roma.

