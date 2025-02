Nuova ghiaia e siepi tagliate: sistemate le aiuole pubbliche 

Cambia volto l’ingresso della città da viale Marconi. Gli operai della De Vizia nei giorni scorsi hanno completato il lavoro di abbellimento dello spazio davanti alla clinica e dall’altra parte verso via de Gasperi. L’intervento ha riguardato la sistemazione delle aiuole dove è stata inserito della nuova ghiaia di colore marrone e sono state tagliate in stile le siepi.

«Tutto molto bello» commenta Maria Casula mentre transita da quelle parti diretta alla clinica ad accompagnare un parente, «peccato però che stiano già distruggendo tutto. Fanno infatti passeggiare nelle aiuole i cani che scavando spargono la ghiaia ovunque e poi non raccolgono gli escrementi che restano all’interno in bella vista».

Secondo Antonio Pinna, «dovrebbero almeno mettere dei cartelli con scritto “vietato introdurre i cani”. Certo, probabile che non lo rispettino, ma in questo modo i vigili potrebbero mettere le multe». In altri tratti di strade poi, come ad esempio in viale Colombo, le aiuole che ci siano piante o fiori, vengono usate come posacenere dove vengono gettate centinaia di cicche. Qualche tempo fa i volontari avevano promosso una passeggiata ecologica proprio per eliminare i mozziconi di sigarette, raccogliendone migliaia. Nei giorni scorsi sono state sistemate anche le aiuole in via Marconi, con la sostituzione dei teloni inseriti per non far crescere le erbacce e di nuova ghiaia.

