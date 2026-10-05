Nuova gestione per il Centro di riabilitazione  

Cambio di passo per uno dei presidi socio-sanitari più importanti dell’Ogliastra. Dopo oltre trent’anni di attività ininterrotta, il Centro di riabilitazione Aias di Arzana volta pagina e riparte con una nuova gestione. A ufficializzare il passaggio è l'amministrazione comunale. Si chiude l’era della famiglia Randazzo, che per tre decenni ha guidato la struttura, costruendo un punto di riferimento per la riabilitazione e l’assistenza a persone con disabilità e alle loro famiglie, non solo per Arzana ma per l’intero territorio, soprattutto quello del versante montano. «Un sincero grazie alla famiglia Randazzo per il percorso compiuto sino a oggi», ha detto il sindaco di Arzana, Angelo Stochino. Il testimone passa ora alla società Centro medico Humaidan e al medico Kais Iben Rajab Mustafa Humaidan, che dal primo ottobre ha assunto la guida del Centro. A loro l’amministrazione ha rivolto il benvenuto, auspicando una fase di rilancio e consolidamento dei servizi. Il sindaco ha rivolto un messaggio anche al personale. «Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori del Centro: con professionalità, dedizione e umanità hanno contribuito a farne un punto di riferimento per tante famiglie in Sardegna». Un riconoscimento al valore umano e professionale di terapisti, operatori, personale amministrativo e sanitario che hanno garantito la continuità delle cure. (ro. se.)

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