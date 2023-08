Nuova gestione del canile, da settembre torna “Shardana” 

Cambio nella gestione del canile sanitario di Musei curato dall’unione dei Comuni Metalla e il Mare: dopo oltre 7 anni dall’insediamento, di cui gli ultimi 2 anni e 6 mesi in proroga forzata per la difficoltà di reperire altri gestori, il primo settembre la Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc) farà spazio alla gestione del Canile Shardana di Salvatore Magliani (già gestore prima della Lndc). All’arrivo, nell’agosto 2019, la Lndc aveva trovato ben 340 cani (270 la soglia massima), ora sono 160 per via delle tante adozioni, dei decessi e dei cali nei conferimenti dai Comuni. «Auspichiamo che la data sia confermata, non abbiamo ricevuto ancora nulla», dice la presidente di Lndc Patrizia Sitzia. (s. f.)

