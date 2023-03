Nuova geografia delle linee dei bus in centro 

Con la chiusura di via Roma e la deviazione della auto in via 11 Settembre (lato mare) è meglio non avventurarsi in auto nella “giungla” del centro cagliaritano. Soprattutto nelle ore di punta, e sino a quando gli automobilisti non si abitueranno alle novità, la circolazione caotica sarà una costante. Ecco perché – come suggeriscono l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu e il buonsenso – è meglio lasciare i mezzi in garage e utilizzare la mobilità alternativa.

Scooter, moto, monopattini o i più classici piedi sono un’ottima soluzione. A disposizione dei cagliaritani anche i taxi e la flotta del Ctm che, paradossalmente, potrebbe muoversi con maggiore agilità nel cuore del capoluogo, visto che bus e macchine private non viaggeranno nelle stesse corsie. Tutte le linee dal lato portici (1, 5, 30, Qex, 7, PF, PQ, 29 e M) passeranno nell’area centrale di via Roma, a loro riservate.

Altra novità nel tratto tra via Stazione Vecchia e via XX Settembre dove è stata istituita una corsia preferenziale per mezzi pubblici e taxi in entrambe le direzioni di marcia. Ciò significa che le auto che da viale Diaz si immettono in via Stazione Vecchia hanno adesso l’obbligo di svolta a destra in viale Bonaria e non possono dunque più raggiungere da lì viale Regina Margherita o via Roma (girando a sinistra). E anche chi arriva da via Sonnino non può più svoltare a destra ma dovrà andare dritto.

