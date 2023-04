Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Atalanta 0

Bologna 2

Atalanta (3-4-1-2) : Musso, Djimsiti, Palomino, Scalvini (7’ st Demiral), Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta (34’ st Muriel); Pasalic (24’ pt Boga), Hojlund, Lookman (7’ st Zapata). Allenatore Gasperini.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos, Schouten, Moro (39’ st Medel), Soriano (1’ st Orsolini), Ferguson, Barrow (11’ st Dominguez), Sansone (11’ st Zirkzee). Allenatore Motta.

Arbitro : Orsato di Schio.

Reti : nel st 4’ Sansone, 41’ Orsolini.

Note : ammoniti Soriano, Lucumì, Palomino e Djimsiti per gioco falloso, Orsolini per comportamento non regolamentare.

Bergamo. Nuova frenata dell’Atalanta verso la Champions: il Bologna la costringe al quinto ko casalingo con i gol di Sansone e Orsolini. L’allievo Thiago Motta è a 5 punti dal maestro Gasperini. Prima della partita sono stati ricordati, negli anniversari della scomparsa, gli ex nerazzurri Emiliano Mondonico (giocatore e allenatore), Ivan Ruggeri (presidente) e Piermario Morosin (giocatore delle giovanili), morto in campo nel 2012.

