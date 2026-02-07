VaiOnline
Guspini.
08 febbraio 2026 alle 00:11

Nuova frana a Montevecchio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel primo pomeriggio di ieri è crollato un altro pezzo del muraglione della località De su Montiscendu nel borgo minerario di Montevecchio, a Guspini. La copertura di cemento che ancora resisteva si è spezzata in due dando avvio a uno smottamento. Preoccupate le famiglie che vivono nelle abitazioni che confinano con la parte franata che ora temono uno smottamento completo dell’area situata dietro la caserma dei carabinieri. Giuseppe Piddiu residente nella frazione, commenta con tristezza quanto sta accadendo: «Un altro pezzo del muraglione è crollato, per intervenire stanno aspettando che venga giù la palazzina del Monticello, la frana si sta allargando, hanno chiuso la strada e non sono più tornati per controllare l’evoluzione del pericolo in corso che interessa le abitazioni vicine, qui vivono stabilmente cinque famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 