Nuova frana a Montevecchio 

Nel primo pomeriggio di ieri è crollato un altro pezzo del muraglione della località De su Montiscendu nel borgo minerario di Montevecchio, a Guspini. La copertura di cemento che ancora resisteva si è spezzata in due dando avvio a uno smottamento. Preoccupate le famiglie che vivono nelle abitazioni che confinano con la parte franata che ora temono uno smottamento completo dell’area situata dietro la caserma dei carabinieri. Giuseppe Piddiu residente nella frazione, commenta con tristezza quanto sta accadendo: «Un altro pezzo del muraglione è crollato, per intervenire stanno aspettando che venga giù la palazzina del Monticello, la frana si sta allargando, hanno chiuso la strada e non sono più tornati per controllare l’evoluzione del pericolo in corso che interessa le abitazioni vicine, qui vivono stabilmente cinque famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA