Nuova fiammata da venerdì, nell’Isola punte di 38 gradi 

Il caldo è ancora fra noi, e lo testimoniano i 24,4 gradi di ieri. A Stoccolma, però, il che per il capoluogo svedese è una temperatura altissima nell’autunno meteorologico, che diversamente da quello astronomico inizia il primo settembre. Il fatto è che l’anticiclone africano si è preso lo spazio non solo del vicino Sud Europa, ma anche del centro e del nord del continente. E mentre per domenica prossima, il 17 settembre, si avvicina minacciosa una “scaldacciata” da 38 gradi su tutta la Sardegna, anche ieri le massime erano piuttosto elevate. Campione d’incassi (in gradi Celsius) è stata ancora una volta Sanluri con 35 gradi, a quanto risulta dai termometri dell’Arpas della Regione, ma con 34 non si stava freschi nemmeno ad Alghero, Ozieri e Villacidro. Caldissima Carbonia con 33 gradi, uno in meno a Iglesias. Botti a Nuoro con 31 gradi, registrati anche a Tempio, Olbia, Macomer e Tortolì. Invece Cagliari, Quartu e Sassari ieri hanno avuto una massima di trenta.

Termometri in salita

«Quelle sarde sono temperature più alte, ancora una volta quest’anno, delle medie di stagione», osserva Alessandro Gallo, di Meteo Network Sardegna (ed ex Aeronautica militare), «i valori non accennano a diminuire per tutta la prossima settimana». Uscendo dalle previsioni vere e proprie (che hanno una valenza di qualche giorno) ed entrando in ciò che i meteorologi definiscono “tendenza”, lo specialista cagliaritano ci dice che i 38 gradi di domenica 17 in tutta la regione sono assai probabili. «Caldo, certo», aggiunge Gallo, «ma con una più marcata escursione termina notturna: le giornate si accorciano», nel senso delle proporzioni giorno-notte, «e questo significa meno radiazione solare e quindi notti più fresche».

Le previsioni

E ora, che succede? Il meteorologo Gallo studia i modelli dell’Ecmwf (il Centro europeo che ha sede a Reading Londra e a Bologna) e conclude che «l’anticiclone africano tende a dirigersi verso est, con una fase ciclonica sull’Islanda che potrebbe portare instabilità in Italia sui settori settentrionale e centrale, tra mercoledì e venerdì». E da noi, nell’Isola? «Anche la Sardegna, probabilmente, subirà qualche influsso da questa situazione meteorologica con locali piovaschi o brevi temporali e venti variabili», con una decisa intenzione a disporsi da scirocco (sud-est) alla fine della settimana», prevede Gallo.

La tendenza

Uscendo dalle più scientifiche previsioni, il meteorologo cagliaritano passa alla tendenza per il resto del mese. «In quota, nel settore nord atlantico, le masse d’aria si stanno muovendo e quindi non si esclude un cedimento da parte dell’anticiclone africano. Le masse d’aria che con vortici che potrebbero verificarsi nel Mediterraneo», aggiunge, «potrebbero raggiungere la Sardegna negli ultimi dieci giorni di settembre». Poi si sa, la meteorologia risente di tanti nuovi fattori che si verificano più volte ogni giorno, ma Gallo non esclude affatto una fine del mese «all’insegna del maltempo deciso, ma rapido, prima di tornare al sereno su tutta l’Isola, ma è solo la tendenza e non una previsione». In ogni caso non stiamo freschi. Non lo saremo ancora per un po’.

