Nuova ferrovia, Salvini rilancia il sì 

«A Nuoro ci tengo particolarmente e le porte del ministero sono spalancate per la Regione sui temi delle infrastrutture, dei trasporti e dei lavori pubblici». Il ministro Matteo Salvini si è collegato con il capoluogo barbaricino. Il cuore dell’Isola può ancora sognare la nuova tratta ferroviaria Nuoro-Abbasanta, dopo il vertice di ieri pomeriggio in Prefettura.

«Salvini vuole collegare la nostra città nel modo migliore possibile - dice Claudio Solinas, del comitato Trenitalia Nuorese -. Rfi ha garantito che a settembre consegnerà lo studio di prefattibilità. Poi, a fine dicembre verrà chiuso il percorso delle analisi costi-benefici e si passerà al progetto esecutivo. Siamo fiduciosi che la nuova tratta vada in porto».

Nuoro-Abbasanta

È il sogno mica tanto velato, sebbene dai centri del Marghine in più occasioni abbiano espresso le loro perplessità e preferiscano un ammodernamento dell’attuale linea ferroviaria Nuoro-Macomer. La nuova tratta Nuoro-Abbasanta ha alimentato le discussioni anche ieri, ha tenuto banco nel vertice allestito nel palazzo di via Deffenu. Al tavolo convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi hanno preso parte pure il commissario del Comune di Nuoro, Giovanni Pirisi, e il responsabile del comitato Trenitalia Nuorese, Claudio Solinas. Collegati in videoconferenza il ministro dei Trasporti Salvini, l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca e i tecnici di Rete ferroviaria italiana. «In questo momento, l’attenzione di Rfi è focalizzata su uno studio di prefattibilità tecnica che ha identificato nella tratta ferroviaria Nuoro-Abbasanta l’obiettivo da raggiungere, che appare essere, tra le quattro ipotesi di studio attualmente al vaglio del ministero dei Trasporti, quello più idoneo a realizzare il miglior rapporto costi e benefici per la collettività», dichiara il prefetto, Giancarlo Dionisi. Poi aggiunge: «La presenza del vice presidente del Consiglio dei ministri è la riprova del suo concreto impegno per migliorare le infrastrutture in Sardegna, soprattutto quelle di mobilità, al fine di contribuire fattivamente alla rinascita socioeconomica del nostro territorio».

Il ministro

Matteo Salvini ha preso la parola, ha mostrato interesse verso un territorio dove la ferrovia è ancora a scartamento ridotto, unico capoluogo di provincia in Italia. E sulla provocazione del prefetto Dionisi - «Si può pensare a un collegamento ferroviario non solo con Abbasanta ma pure tra Nuoro e Olbia?» - il leader leghista ha risposto così: «Mi piace aggiungere sfida a sfida. Qua siamo già al passaggio ulteriore, quindi vediamo dove il primo step ci porta. Comunque, mai porre limiti alla provvidenza». Il ministro ha aggiunto: «Aspettiamo settembre, adesso. La condivisione con i territori è importante, così come l’impatto sulle comunità locali. Penso alla tutela del patrimonio ambientale, forestale e agricolo che è fondamentale. Il valore economico è senza dubbio rilevante ma non mi spaventa. Il mio obiettivo era questo e rimane questo. Quindi, ritenetemi a disposizione».

Il comitato

Claudio Solinas non nasconde la sua soddisfazione. Non vuole sentir parlare di semplice navetta su gomma per collegare Nuoro ad Abbasanta, dunque alla rete ferroviaria nazionale. «Dobbiamo insistere sul fatto che questo progetto diventi realtà - dice il responsabile del comitato Trenitalia Nuorese -. Stiamo parlando di miliardi, lo sappiamo, ma meritiamo quei 51 chilometri di nuova strada ferrata. L’ammodernamento della Nuoro-Macomer sarebbe ugualmente impegnativo con minori risultati in termini di velocità».

