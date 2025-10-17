Nuova ferrovia, binario morto 

La strada sembrava in discesa, almeno a inizio anno. Lo studio di fattibilità sulla tratta ferroviaria Nuoro-Abbasanta diffondeva un certo ottimismo. Adesso, però, una Pec senza risposta inviata dal comitato Trenitalia Nuorese a Rfi (Rete ferroviaria italiana) genera malcontento. E richiama, ancora una volta, una prassi consolidata: l’appello al ministro dei Trasporti Matteo Salvini. «Invochiamo l’intervento del ministro, affinché possa sollecitare Rfi a compiere ogni atto necessario per connettere Nuoro alla rete ferroviaria nazionale», dice l’avvocato Claudio Solinas. «Vogliamo il secondo step: l’avvio con urgenza del progetto di fattibilità».

Immobilismo

Sull’agognata tratta è calato il silenzio, per ora. Non si scorgono novità all’orizzonte. La dettagliata Pec, spedita di recente dal portavoce del comitato barbaricino, alimenta le preoccupazioni. «Sì, siamo preoccupati per il silenzio di Rfi sulla nostra richiesta di avvio del “progetto di fattibilità tecnico-economica” della linea Nuoro-Abbasanta», dice Claudio Solinas. «Auspichiamo che il percorso virtuoso fortemente voluto dal ministero dei Trasporti due anni fa possa proseguire. La speranza è che possa finalmente vedere la luce il progetto e poi la nuova linea ferroviaria. Siamo fiduciosi che Nuoro possa entrare nella rete nazionale, come tutti i capoluoghi di provincia italiani. Tuttavia, adesso serve l’intervento di Matteo Salvini».

Compattezza

Il comitato Trenitalia Nuorese non demorde. Sogna da anni una linea a scartamento ordinario, capace di collegare in tempi rapidi Nuoro alla rete nazionale, dunque alle principali città sarde. Un sogno condiviso pure dal sindaco Emiliano Fenu che dice: «Ho sostenuto il progetto della Nuoro-Abbasanta da parlamentare, continuo a farlo anche adesso. Sono sempre in contatto con il capo di gabinetto e i funzionari del ministero dei Trasporti per cercare di mandare avanti lo studio di fattibilità presentato a inizio anno. Bisogna superare le resistenze di Rfi». Il consigliere comunale d’opposizione, Pierluigi Saiu, aggiunge: «Dobbiamo puntare con decisione su questa infrastruttura. Metterla in discussione significa prolungare l’isolamento ferroviario del nostro capoluogo. Dovremmo iniziare a ragionare, anche come provincia, facendo asse con Oristano e l’Ogliastra. Dobbiamo essere il motore del centro Sardegna, completamente dimenticato da questa giunta regionale, e non la periferia di Olbia, come invece qualcuno vorrebbe. E dovremmo coinvolgere il Marghine».

RIPRODUZIONE RISERVATA