Nuova Ferrari dal sapore retrò  per risorgere 

MODENA. La nuova Ferrari che si appresta a correre il mondiale più futuristico e tecnologico di sempre è doppiamente vintage. Lo avranno notato i ferraristi più incalliti o attempati, molti dei quali sicuramente fra le centinaia presenti sul mitico ponte che affaccia verso la pista di Fiorano: le dimensioni della SF 26 che ieri alle 11.30 sull'asfalto bagnato ha mosso per la prima volta il tachimetro, non si vedevano da un ventennio circa. Più o meno da quando il glaciale Kimi Raikonnen riportava a Maranello il mondiale, ed era il 2007. Sono passati diciannove anni. Monoposto più piccola, stretta e leggera, quindi agile e reattiva, la SF 26. Niente a che vedere con quella della (sfortunata) stagione scorsa. E se tale è la ricaduta più evidente di un campionato che apporta una rivoluzione copernicana alle regole, ivi comprese appunto le “taglie” delle monoposto, viene invece tutto dal Cavallino il secondo aspetto ben più retrò, impossibile da non notare, che poi altro non è se non un messaggio a reti unificate a tutte le scuderie rivali: il bianco che caratterizza l'abitacolo è un salto all'indietro fino agli anni Settanta, a Niki Lauda e a quel successo che tornava in Emilia, guarda caso, dopo un'altra “eternità”, durata undici primavere. Nulla di eccessivamente implicito insomma: che la Ferrari SF 26 abbia ereditato dalla 312 T del 1975 l'innegabile traccia cromatica sta a significare che a Maranello la stagione al via l'8 marzo in Australia deve essere quella del riscatto. Nell'attesa la nuova rossa a Fiorano si è svelata ai suoi numerosissimi tifosi con una vernice tornata lucida dopo l'abbandono delle finiture opache delle ultime 7 stagioni.

Ecco l’Alpine

Alpine ha svelato sempre ieri ma a Barcellona la propria monoposto. La A526 è stata presentata all'interno della Msc World Europa ancorata in porto. A dominare la livrea sono ancora il tradizionale blu Alpine e il rosa del partner Bxt. Ottimista l'Advisor Flavio Briatore: «Abbiamo un'auto nuova, ci sono regole nuove, i piloti sono bravi: non ci sono motivi per non andare bene in questo campionato».

