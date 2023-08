Nuova era delle botteghe artigiane  

L’artigiano è merce sempre più rara, negli ultimi dieci anni (2012-2022) 905 botteghe hanno abbassato le serrande. Due su dieci, secondo quanto attesta l’Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, il 4 per cento in più della media nazionale e in Sardegna Oristano è la provincia che registra la perdita più alta.

Il quadro

Le botteghe artigiane iscritte alla Camera di commercio di Cagliari-Oristano sono 3.555, nel 2012 erano 4.460. Si va giù senza freni, a colpi di una media di 100 chiusure all’anno. Meno 115 nell’anno 2021-2022. Pesano gli affitti, le tasse, lo scarso ricambio generazionale, la concorrenza della grande distribuzione e del commercio elettronico. I giovani sono sempre meno interessati a lavorare in questo settore, ma anche chi ha esercitato la professione per tanti anni spesso preferisce chiudere la partita Iva e continuare a rimanere nel mercato come dipendente con più sicurezza e meno mal di testa. Giorgio Faedda, uno degli ultimi fabbri ha chiuso la bottega in via Ricovero. «Ho resistito per passione ma alla fine ho mollato: troppe tasse, una burocrazia spaventosa e poi il lavoro da artigiano non viene più riconosciuto. Ho mollato ma resta la passione e l’amicizia con tante persone che mi telefonano».

Gli irriducibili

Oristano era ricca di artigiani, i figoli hanno fatto la storia della città prova ne sia che hanno una via che li ricorda. Ogni anno il Comune e la Camera di commercio organizzano una rassegna di valore ma il numero dei ceramisti ormai si conta sulle dita di una mano. «Si sta facendo di tutto per rilanciare il settore ma recuperare il tempo perduto nonostante il pregio delle nostre lavorazioni non è semplice. Il centro storico della città era ricco di piccole botteghe artigiane, oggi sono una rarità» sottolinea Carlo Casula, amante d’arte e tradizioni locali. Sono ormai ridotte al lumicino le botteghe artigiane che ospitano calzolai, corniciai, falegnami, fabbri, tappezzieri. Un mondo sparisce ma un altro a fatica avanza. Per Marco Franceschi, direttore di Confartigianato, è «l’evoluzione della specie. L’artigianato perde numeri ma se è sparita la bottega nel centro storico, nelle zone commerciali si può trovare l’edizione aggiornata dei sarti, dei vetrai o degli orafi». Questo in città e, in parte, in comuni come Terralba, Cabras, Bosa ma nella maggior parte degli 87 centri della provincia non c’è più un artigiano “tuttofare” e questo penalizza soprattutto gli anziani (spesso impossibilitati a muoversi). In un mondo che cambia c’è chi come Stefano Manca, 46 anni, si adegua. Gira la Sardegna e l’Italia per ferrare i cavalli. «Sono reduce da Siena. Per i due pali ho ferrato, come tutti gli anni, i cavalli degli amici - racconta - Il lavoro non manca, come tutti i mestieri necessita di continui aggiornamenti. Il maniscalco è arte antica e dura, per ferrare un cavallo occorre minimo un’ora e mezzo. Ho iniziato facendo un corso a Milano poi a Oristano con Pier Luigi Langiu. Mancano i giovani, il rischio è che questo mestiere scompaia».

