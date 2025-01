Nuova energia nelle scuole, il Comune investe su più fronti 

Anche nel 2025 della Giunta Marras è in agenda la prosecuzione degli interventi per la riqualificazione delle strutture scolastiche di cui è proprietaria. in particolare per quelle dell’istruzione primaria e secondaria di primo grado In questa ottica, l’amministrazione comunale ha deciso infatti di proseguire i lavori di efficientamento della scuola primaria del caseggiato “Nurchi”, per il quale al termine di tutti gli interventi saranno destinati complessivamente 210 mila euro. Per il terzo lotto delle opere sono stati da poco destinati ulteriori 70 mila euro.

I lavori sono in corso, fanno sapere dal Municipio, coordinati e concentrati in base alle esigenze delle attività scolastiche. Si tratta di un intervento finanziato attraverso la legge 37, con i primi due lotti che sono stati già eseguiti (per un totale di 140mila euro), con il secondo completato all’inizio del 2024, e sono stati sostituiti una parte degli infissi dell’edificio, lato aule scolastiche.

Ora con la terza annualità dei lavori si proseguirà con la sostituzione dei restanti infissi in base al progetto di efficientamento energetico del complesso.

Dall’avvio dell’attuale anno scolastico tutti gli alunni frequentanti le scuole medie bosane stanno invece frequentando nel caseggiato di via Giovanni XXIII. Dopo la conclusione degli conclusi gli interventi di riqualificazione sono stati spesi 370 mila euro».

