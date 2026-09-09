Nuova discarica, vigili a caccia degli incivili 

Ennesima discarica abusiva alla periferia di Iglesias. Questa volta gli incivili hanno preso di mira il terreno dove qualche anno fa sorgevano dei campi da tennis. La zona si trova a poche decine di metri dalla nuova area cimiteriale, i cui lavori sono tuttora in corso. A scoprirne l’esistenza sono stati gli agenti della Polizia Locale, impegnati nell’attività di controllo del territorio. «Nella discarica – racconta Davide Ullasci, comandante della stessa – sono stati rinvenuti materiali di ogni sorta tra i quali anche sanitari e mobilia varia oltre a centinaia di buste contenenti rifiuti solidi urbani, molti dei quali potrebbero provenire dallo stesso individuo o da una attività».

Nonostante le numerose sanzioni comminate negli ultimi tempi e l’inasprimento delle stesse che in certi casi potrebbero portare a risvolti penali, gli incivili del “sacchetto selvaggio” sembrano non temere le conseguenze dei loro gesti. Tanto che le periferie poco oltre l’abitato, le campagne ma anche alcune zone cittadine vengono deturpate da cumuli di immondizia e rifiuti vari. «Negli ultimi tempi – afferma l’assessore all’ambiente Francesco Melis – abbiamo dato un giro di vite a suon di multe e denunce contro questi comportamenti cercando di scoraggiare, sia con il dialogo che con il doveroso pugno di ferro, coloro che pensavano che questi atti di inciviltà sarebbero rimasti impuniti. L’impegno dell’amministrazione – continua l’assessore – è quello di potenziare ancora di più i controlli anche con l’ausilio di telecamere e altri mezzi tecnologici».

RIPRODUZIONE RISERVATA