Nuova discarica in centro 

Il centro storico quartuccese, gioiellino della città, pullula di rifiuti abbandonati. Le segnalazioni che arrivano in Comune denunciano quotidianamente l’abbandono di sacchetti davanti ai grandi portoni delle case campidanesi disabitate. Presa di mira, ancora una volta, da cittadini poco attenti a una buona raccolta differenziata è via San Biagio, dove le buste non solo vengono lasciate davanti a un grande protone in legno, ma anche lanciate all’interno del cortile, diventato ormai un ricettacolo per ratti e scarafaggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA