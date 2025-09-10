Nuova discarica con eternit e bombole di gas 

A Siliqua cresce la pericolosità dei rifiuti abbandonati: amianto, bombole di gas e altri materiali altamente inquinanti formano una vasta discarica abusiva nell’ex polveriera di San Giovanni. L’opera dei vandali prosegue senza sosta, favorita dall’assenza di controlli al passaggio a livello ferroviario, ormai sempre aperto a causa dei lavori sui binari.

L’ultima discarica, composta da rifiuti speciali pericolosi, è sotto osservazione del Corpo forestale: centinaia di lastre di eternit, serbatoi dello stesso materiale, bombole di gas, rottami edili, vernici sintetiche e altri materiali tossici sono nascosti tra la vegetazione e vecchi edifici. La zona, già più volte presa di mira dai piromani, presenta rischi gravi: se il materiale finisse tra le fiamme, potrebbe minacciare la sicurezza delle squadre antincendio e dei residenti delle aziende agricole vicine.

