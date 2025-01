Nuova discarica abusiva sul marciapiede 

Ancora rifiuti abbandonati a Prato Sardo. Nella notte, nella zona industriale della città, l’ennesimo atto incivile. Qualcuno ha abbandonato i propri rifiuti (dagli ingombranti ai sacchetti classici dell’immondizia) in un tratto del marciapiede anziché fare la differenziata o rivolgersi all’ecocentro.

L’area, ancora una volta, presenta il suo degrado, come una vera e propria discarica a cielo aperto. A nulla sembrano servire i controlli sia per quanto riguarda i veicoli abbandonati, vandalizzati e “imbottiti” di rifiuti di ogni genere (anche altamente inquinanti) sia per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti raccolti nei sacchetti.

Non mancano - come nel caso di ieri notte - materassi, secchi, bombole, pali in acciaio, cartone, plastica di varia qualità e spessore, pale da giardino, lettiere, lattine. Insomma, c’è proprio di tutto, senza considerare la porzione umida che continua ad attirare anche i tanti cinghiali presenti nella zona. Un fenomeno con altri risvolti, anche per quando riguarda la sicurezza stradale e il rischio incidenti. Nonostante le segnalazioni degli operatori e gli interventi costanti anche da parte di polizia locale, volontari di PlasticFree e È-Comune il problema non sembra ridursi, registrando una ciclicità senza fine. (g. pit.)

