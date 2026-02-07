Nuova diga, i fronti contrapposti 

Nell’invaso di Maccheronis, superata la grande emergenza, l’acqua torna a essere sversata in mare grazie alle abbondanti piogge delle ultime settimane. Nel territorio della Baronia il dibattito politico e sociale sulla gestione delle acque di superficie resta più acceso che mai. Una discussione che va ben oltre l’attualità contingente e chiama in causa scelte strategiche destinate a segnare il futuro dell’approvvigionamento idrico, sia per l’uso potabile sia per l’irrigazione agricola nelle stagioni siccitose.

Abbanostra

Da una parte c’è chi sostiene che non servano nuove dighe, ma una gestione più efficiente di ciò che già esiste. È la posizione del comitato Abbanostra, nato a Siniscola, secondo cui la priorità assoluta dovrebbe essere la riduzione delle enormi perdite lungo la rete idrica. «L’acqua va gestita meglio - si ribadisce - e prima di pensare a nuovi invasi occorre mettere mano a infrastrutture colabrodo che disperdono una risorsa preziosa».

Consorzio di bonifica

Di parere opposto il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso, che punta il dito sull’insufficiente capacità di accumulo di Maccheronis. Per lui lo sbarramento di Torpè è inadeguato rispetto al fabbisogno crescente del territorio e l’unica vera via d’uscita dalle crisi cicliche è la costruzione della diga di Abba Luchente, in grado - sostiene - di garantire una programmazione pluriennale della distribuzione idrica. Una tesi sostenuta anche dal movimento Pro Abba Luchente, attivo a Posada, che considera il nuovo invaso indispensabile per archiviare definitivamente le storiche emergenze. Tra posizioni così distanti, emergono voci più concilianti. Franco Floris, di Forza Italia, parla di polemiche sterili che finiscono per paralizzare ogni decisione: «Bisogna cambiare registro e agire su entrambi i fronti: manutenzione massiccia delle reti idriche e, allo stesso tempo, sicurezza di un sistema di accumulo capace di rispondere alle esigenze di tutti i comparti economici della Baronia». Un ragionamento condiviso dall’ex assessore regionale Silvestro Ladu, convinto che si sia perso troppo tempo, e dal presidente regionale del Psi Rocco Celentano, che invoca un fronte comune per superare una gestione idrica giudicata insufficiente. Un segnale che, forse, la sintesi non è più un tabù.

