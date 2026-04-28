Nuova differenziata, avvio in estate 

Superati scritti e orali, il nuovo servizio di nettezza urbana si affaccia alla prova pratica: nel corso dell’estate la nuova gestione entrerà in vigore. Non tutto insieme ma gradualmente, con alcuni aspetti che decolleranno subito nel corso dell’estate, gli altri entro il 2026.

Ultime verifiche

«È arrivata – anticipa il sindaco Pietro Morittu – un’ulteriore verifica di legge inerente il dimensionamento della forza lavoro: all’inizio della prossima settimana prevediamo l’emanazione della determina di affidamento definitivo: i cittadini non verranno lasciati soli ma saranno accompagnati alla scoperta del servizio rinnovato». La macchina è pronta a partire: la gestione è stata riaffidata, dopo aver sbaragliato altre sei ditte tutte considerate idonee a concorrere in gara, ancora una volta alla Devizia, attuale (da oltre dieci anni) gestore della raccolta differenziata porta a porta. In maggio la burocrazia esigerà ancora il suo tributo: «Dopo la determina di affidamento scatta un mese per la firma del contratto – precisa l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu - poi si entrerà gradatamente nel vivo ma con un periodo di transizione e di doverosa informazione perché le novità non sono poche». Il Comune garantisce che, benché tutto ciò avverrà in estate, periodo in cui il richiamo delle ferie e del mare allenta l’attenzione, ci saranno incontri pubblici con la cittadinanza: «Assicuriamo – precisa Mureddu - un’adeguata fase di coinvolgimento, poi la fornitura dei calendari e dei contenitori saranno fra i primi passi, come pure l’aumento delle frequenze dello spazzamento e dei diserbi che ora sono due all’anno ma diventeranno sei».

Le modalità

Non tutto partirà col piede sull’acceleratore, ed è il caso del ritiro del secco indifferenziato che, come da nuovo contratto, sarà quindicinale (ora è settimanale): «Ci sarà un periodo di transizione e pure di tolleranza – specifica l’assessore - sino a quando col passare delle settimane la novità diventerà consuetudine». Secondo tappe di 90-120-160 giorni stabiliti da un cronoprogramma, andranno a regime gli altri servizi proposti dalla ditta vincitrice, di conseguenza aumenterà (per accrescere la percentuale di raccolta differenziata) la frequenza del ritiro della plastica, del vetro e della carta che diventerà settimanale (l’umido è già diversi giorni alla settimana); l’operatività dell’ecocentro potrà essere verificata da casa per non fare file inutili; i mezzi nuovi dell’azienda dovranno essere in marcia entro un anno. E poi, realisticamente dal secondo o terzo anno (l’appalto da 38 milioni di euro è di dieci) entreranno in vigore i sistemi di geolocalizzazione e poi la tariffazione puntuale, ovvero si paga la Tari in base ai rifiuti prodotti. Per evitare gli equivoci e i disagi che talora hanno caratterizzato la gestione uscente, il Comune ha anticipato livelli molto serrati di controllo.

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