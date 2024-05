Un’ennesima debacle elettorale con pochi premi di consolazione per i conservatori di Rishi Sunak; un successo con qualche ombra, ma più che sufficiente a mettere nel mirino il ritorno a Downing Street dopo 14 anni di digiuno per il Labour di sir Keir Starmer. È il risultato delle amministrative in Inghilterra e Galles, ultima prova prima delle politiche.