Nuova croce a San Salvatore 

Si è tenuta a “Figu”, frazione di Gonnosnò, la cerimonia di inaugurazione e benedizione della nuova croce del sito di San Salvatore, donata dal Comitato per i festeggiamenti del 2025. Presente il parroco padre Cletus, il sindaco Ignazio Peis e tutta l’amministrazione comunale. Il luogo, restituito alla comunità grazie al recupero del sito archeologico del Pozzo sacro, ha ospitato la benedizione della nuova croce. «La cerimonia, importante per il luogo, è stata molto partecipata – commenta il sindaco – Ringrazio di cuore il comitato 2025. È stato un momento davvero significativo ed emozionante». ( g. pa. )

