Nuova continuità, previste agevolazioni per gli emigrati  

La Giunta è al lavoro sul nuovo bando della continuità territoriale aerea. Ieri l’assessora Barbara Manca ne ha parlato nella commissione Trasporti del Consiglio regionale presieduta da Roberto Li Gioi (M5S), confermando la pubblicazione a fine primavera, cioè sei mesi prima rispetto alla scadenza di quello attuale. Il nuovo sistema sarà caratterizzato da «un dimensionamento dei posti più generoso», cioè da «un’offerta in linea con la domanda reale».

Le novità

Questo è possibile perché oggi le compagnie aeree in regime di continuità stanno comunicando in tempo reale i dati delle prenotazioni all’assessorato, mentre prima venivano forniti a consuntivo. «Con i dati aggiornati», ha spiegato Manca, «la Regione ha la possibilità di monitorare e intervenire tempestivamente ogni volta che la tratta si avvicina al riempimento del 91%, richiedendo ai vettori di inserire voli aggiuntivi». E, «da qui ripartiamo per il prossimo bando», ha detto, evidenziando che nella tratta Cagliari-Roma, dal 27 ottobre 2023 al 26 ottobre 2024 il 91% di riempimento è stato superato in 161 giornate e il 100% in 106 giornate. Dati che non lasciano dubbi sulla necessità di aumentare la frequenza.

Seconda generazione

Un’altra novità potrebbe riguardare l’opportunità di estendere la continuità anche agli emigrati sardi. «Ci sono sardi di seconda generazione, quindi nati non nell’Isola, che però hanno legami forti con la Regione, ed è giusto che siano equiparati ai residenti», ha detto l’assessora. In merito a un possibile braccio di ferro con l’Unione europea, non si sente di escluderlo. «Quando ciò che noi chiediamo è sostenuto da evidenze e non da opinioni, il discorso è diverso – ha argomentato – di certo dovremo motivare con aspetti specifici e non con un’idea generale, le categorie che effettivamente necessitano di un collegamento stabile e che hanno un rapporto con la nostra Regione».

«Proposta appetibile»

La nuova continuità, ha anche sottolineato, beneficerà di uno strumento importante già ottenuto dalla Regione: quello che riguarda la modifica del decreto ministeriale 466 del 2021, con cui è stato incrementato «il dimensionamento minimo previsto». Tale risultato ha portato all’incremento delle frequenze e ha consentito di garantire il volo della mattina presto dall’aeroporto di Alghero. Per Manca, inoltre, bisogna «rendere il bando appetibile per le compagnie, anche con scadenze a tre o quattro anni, e decidere quali siano gli elementi fondamentali che deve garantire il vettore. Nel precedente bando c’erano troppi requisiti che avevano un punteggio. La frammentazione di questo punteggio non ha giovato all’esito del bando». (ro. mu.)

