Nuova continuità,  il nodo delle tariffe «Resta molto da fare»  

«C’è ancora molto da fare e correggere. Ce lo ricordate giustamente ogni giorno. Ma abbiamo ottenuto un miglioramento e una base di discussione da cui partire». Lo dice su Facebook Alessandra Todde all’indomani del via libera in Giunta alla nuova continuità territoriale aerea. La presidente della Regione è prudente. Di certo, pesa il mancato accoglimento da parte dell’Ue dell’imposizione di un tetto massimo generalizzato per le tariffe per i non residenti, comprese quelle dedicate ai turisti. Tariffe che, in teoria, potranno continuare a salire alle stelle. La misura è stata sospesa in via prudenziale, in attesa di ulteriori interlocuzioni con il Governo, ma non è escluso che il tetto massimo torni in pista nel bando di gara.

La governatrice

Todde parla sui social da «sarda di rientro». Come tale, «conosco bene le difficoltà di chi vive fuori dall’isola e vuole tornare a trovare i propri cari. Troppe volte ho dovuto affrontare prezzi proibitivi e difficoltà nel trovare posti disponibili sui voli, a causa di un modello di continuità territoriale che per anni ha ignorato i legami affettivi con chi vive lontano dalla Sardegna». Un modo per introdurre ciò che, invece, è andato a buon fine: «Sono contenta che nel nuovo modello si sia potuto pensare a chi è legato all’Isola e vuole venire a trovare i propri parenti, senza spendere cifre impossibili e con attenzione sui posti disponibili».

In maggioranza Giuseppe Frau (Uniti con Todde) parla di «un risultato storico: ci sono risultati che segnano un’intera legislatura, è il caso della continuità, un diritto per troppo tempo negato, ma l’impegno della presidente e dei tecnici ha prodotto qualcosa che, dalm 2026, avrà ripercussioni di portata storica. Il diritto alla mobilità dei sardi diventerà realtà grazie a questa Giunta. Arriva anche il plauso della segreteria confederale Ugl: «Se le premesse trovassero piena applicazione nella realtà, si tratterebbe di un bando che, finalmente, risponderebbe alle esigenze di mobilità dei cittadini sardi ed alle diverse necessità di tutti i tipi di utenza; lo consideriamo un notevole e sostanziale passo avanti rispetto ai bandi degli ultimi anni». Ora, «speriamo anche che sia garantita una sensibile crescita dei livelli occupazionali negli scali sardi».

Forza Italia è molto critica: «Le frequenze della continuità sono ridotte del 30, 40% rispetto a quelle del modello varato nel 2013 da Ugo Cappellacci e rimasto in vigore fino al 2021», dice Alessandro Serra, coordinatore di FI a Cagliari.

La Lega

La Lega parla invece di passo in avanti fondamentale, ma per questo il ringraziamento va al ministro dei Trasporti Matteo Salvini: «Un traguardo reso possibile grazie al suo impegno personale e alla serietà con cui il ministero delle Infrastrutture ha seguito ogni passaggio, anche nei momenti più complessi – dice il coordinatore regionale del Carroccio Michele Ennas – non è un caso che sia la stessa presidente della Regione a riconoscerlo pubblicamente, ringraziando il ministro Salvini per il supporto decisivo offerto in questi mesi».

