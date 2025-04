Nuova continuità, è scontro sui tempi: «Proroga inevitabile» 

Da sempre la continuità territoriale è terreno di scontro politico. E nonostante siano passati più di vent’anni dall’avvio del servizio pubblico nei collegamenti con Roma e Milano le tensione si fa sentire ancora. Psd’Az e Forza Italia attaccano la Giunta sulla possibile proroga del sistema attualmente in vigore, a causa del «ritardo» nel varo del nuovo bando. L’assessora ai Trasporti replica: «Non accettiamo lezioni di puntualità dal centrodestra».

Il passi

Sullo sfondo c’è il progetto presentato in questi giorni prima ai consiglieri regionali di maggioranza, poi ai sindacati e infine – giovedì – al Ministero. Durante almeno uno di questi incontri (la riunione con le sigle sindacali) l’assessora Barbara Manca ha ipotizzato di dover ricorrere a un allungamento dei contratti in corso se i tempi di approvazione del nuovo modello dovessero dilatarsi. Per rispettare le previsioni che vogliono l’avvio del servizio a fine ottobre, il progetto deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale entro aprile.

I temi

Per il centrodestra sembra ormai scontata una proroga: «Non possono essere rispettate le stringenti regole europee che impongono la pubblicazione della gara comunitaria sei mesi prima della scadenza dei contratti attualmente in vigore con Aeroitalia, Ita e Volotea, e cioè entro il 25 aprile 2025, che deve essere preceduta, come è noto, dall'inevitabile confronto con le direzioni della commissione europea», osserva il presidente del Psd’Az Antonio Moro. «Il “vecchio bando” che le forze politiche dell'allora minoranza di centrosinistra avevano rappresentato come sciagura per la Sardegna» resterà «l’unico strumento efficace per poter garantire i collegamenti». Anche il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci attacca: «La presidente Todde tenta di coprire a suon di annunci un ritardo preoccupante sul nuovo bando per la continuità territoriale. Al netto dei proclami mediatici, è sconcertante che ancora non abbia neppure iniziato la trattativa con l’Ue della nuova gara. Avevano le idee così chiare in campagna elettorale che prima hanno riproposto la fotocopia sbiadita del lavoro della Giunta Solinas e un anno dopo non hanno ancora definito il modello da adottare».

Ma l’assessora Barbara Manca replica con un confronto tra il lavoro delle Giunte Solinas e Todde: «Il centrodestra era stato eletto nel febbraio 2019 e il loro decreto di riferimento fu approvato nel novembre del 2021. Noi in appena sei mesi siamo riusciti a modificare il decreto ereditato, ottenendo un incremento strutturale dei voli». Ora «possiamo sederci al tavolo con il Ministero senza l’acqua alla gola per raggiungere insieme un risultato che rappresenti davvero un miglioramento qualitativo rispetto a ciò cui siamo stati abituati in questi ultimi anni». E sul confronto con l’Ue sottolinea: «Sicuramente siamo tranquilli e sereni, sia per i miglioramenti ottenuti sul vecchio decreto, sia perché le approfondite analisi che abbiamo condotto sono state già apprezzate a livello ministeriale come base fondamentale per un dialogo costruttivo con l’Europa».

La novità

Intanto ieri la Commissione parlamentare sull’insularità ha approvato la relazione annuale nella quale sono state accolte le osservazioni presente dal gruppo di Fratelli d’Italia, in cui si chiede un aumento degli stanziamenti per il sistema di collegamenti aerei di Sardegna e Sicilia.

