Nuova continuità, alla Camera il sì della commissione 

Nuova continuità territoriale e maggiori garanzie per i passeggeri: la commissione Trasporti della Camera approva la linea che dovrà seguire il Governo nelle trattative con l’Ue, per dare piena attuazione al principio di insularità.

La maggioranza in Commissione ha dato il via libera «alla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Ue, il programma di lavoro della Commissione Europea 2023, il programma dei 18 mesi e l’agenda strategica. Tra le osservazioni, sono stati approvati dei punti per impegnare il Governo affinché si adoperi presso le competenti Istituzioni dell’UE al fine di promuovere la modifica e l’aggiornamento del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio per tutelare maggiormente i cittadini e i pendolari a fronte dei numerosissimi ritardi, delle cancellazioni dei voli e della pratica derivante dell’overbooking», spiega il presidente della commissione Salvatore Deidda.

«Inoltre», aggiunge il deputato di FdI, «è stata approvata la richiesta affinché il Governo si adoperi presso le competenti Istituzioni dell’Ue, ai sensi degli art. 174 e seguenti del TFUE ed in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulle isole dell’Ue e la politica di coesione, per garantire l’effettiva attuazione del principio di continuità territoriale e per ridurre gli squilibri economici, sociali e territoriali determinati dalla condizione di insularità. Infine si adoperi per avviare, nell’ambito della revisione in corso del Quadro finanziario pluriennale dell’Unione 2021-2027, una riflessione sulla creazione di una dotazione supplementare del bilancio dell’Ue destinata specificamente a sostenere le isole ad affrontare le loro sfide e disparità specifiche».

