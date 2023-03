Nuova continuità aerea Sì al modello “ibrido” ma i sindacati frenano  

Saranno di nuovo centrali gli aiuti di co-marketing, che negli ultimi 15 anni hanno garantito lo sviluppo delle low cost. Le compagnie possono essere sostenute per l’apertura di nuove rotte: ora la normativa prevede che questa “stampella” possa essere assicurata solo nella fase di start-up, per tre anni, ma l’Enac è pronta a rivedere le linee guida alla luce delle modifiche all’articolo 119 della Costituzione. Per le isole questi aiuti non avranno scadenza.

«L’ipotesi su cui stiamo lavorando è un disegno di legge che disciplini i diversi strumenti, tutti non alternativi ma complementari agli oneri di servizio pubblico, individuati come efficaci per superare le criticità e le rigidità dell’attuale sistema di continuità territoriale», spiega l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, che ieri a Roma ha incontrato i vertici dell’Enac, insieme agli esperti dell’Università di Sassari, per discutere della continuità territoriale del futuro.

Sarà un continuità territoriale ibrida, che prende ispirazione dalle altre regioni europee e si adatta alla Sardegna grazie alle nuove opportunità introdotte dal principio di insularità. Resta la base che già conosciamo, quella dei collegamenti con Roma e Milano garantiti dagli oneri di servizio pubblico – cioè l’insieme di regole su frequenze, capienza minima degli aerei e tariffe agevolate per i residenti –, su cui si innesteranno due canali di aiuti: il primo riguarderà le compagnie aeree, che saranno sostenute per l’apertura di nuove rotte, l’altro sarà destinato direttamente ad alcune categorie di passeggeri.

Le intenzioni

I fondi

L’altra novità è legata all’assegnazione di risorse statali per gli aiuti sociali: si tratta di 5 milioni utilizzabili per il 2023 e 6,5 milioni per il 2024. In questa maniera si potrebbero abbattere le tariffe dei biglietti aerei, e si arriverebbe così alla «sperimentazione in Sardegna del cosiddetto modello Baleari, che prevede la contribuzione diretta al passeggero», chiarisce Moro. Inizialmente la novità potrebbe riguardare – viste le risorse limitate – alcune categorie. Come ad esempio gli studenti maggiorenni. Il campo d’applicazione è vasto: con questo sistema si potranno abbattere i costi dei biglietti per tutte le tratte, sia nazionali che europee.

«Con il supporto scientifico dell’Ateneo sassarese e quello tecnico dell’Enac verranno inoltre approfonditi gli aspetti dell’applicazione dei cosiddetti contratti di co-marketing. La nuova proposta normativa per il modello sardo del trasporto aereo potrebbe essere presentata già alla fine di aprile», conclude l’assessore Moro. Il nodo principale riguarda la gestione dei fondi: fino ad ora sono stati gli aeroporti a erogare gli aiuti, mentre in futuro questo ruolo potrà essere anche della Regione.

Le polemiche

Tutti d’accordo? Insomma. I sindacati sono tutt’altro che contenti. Perlomeno sul metodo utilizzato: «Le dichiarazioni dell’assessore fanno capire che c’è stata una netta inversione di rotta rispetto a quanto affermato appena insediatosi, quando faceva appelli all’unità», ricordano il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca e la segretaria regionale Elisabetta Manca, «noi abbiamo sempre detto che questo bando doveva essere creato con una proposta di continuità territoriale condivisa, aperta e partecipata da tutti. Di fatto l’assessore continua a non attivare alcun tavolo di confronto».

La Fit Cisl, con Ignazio Lai, Michele Palenzona e Gianluca Langiu, è perplessa sul ricorso al modello spagnolo e avverte: «Nel nuovo bando della Regione si dovrà prevedere che la tariffa abbia un tetto massimo oltre il quale non si può andare». A proposito di prezzi: i biglietti aerei per le vacanze di Pasqua superano i 500 euro per emigrati e turisti. E Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, attacca: «Una Giunta che per quattro anni non è stata capace di portare avanti nemmeno l’ordinaria amministrazione dovrebbe astenersi da ragionare su nuovi fallimenti annunciati e concentrarsi solo sui problemi contingenti».

