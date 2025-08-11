Nuova continuità aerea sempre più vicina 

Procede a tappe serrate l'iter verso il nuovo regime di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. Ieri si è tenuta la Conferenza dei servizi, convocata dalla presidente della Regione Alessandra Todde, ed è stato approvato lo schema definitivo del nuovo servizio. All'incontro hanno partecipato l'assessora dei Trasporti Barbara Manca e i rappresentanti di Assessorato regionale dei Trasporti, Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Un passaggio fondamentale che consente di avviare la fase finale dell'iter, in vista dell'attivazione del nuovo modello per l'inizio della stagione estiva 2026.

Soddisfazione

«Con il vertice di oggi si conclude un altro passaggio fondamentale per il futuro della mobilità aerea in Sardegna» - ha spiegato Todde. «Era nostra precisa intenzione che tutto avvenisse con celerità e, in questo senso, aver concluso positivamente la Conferenza dei Servizi prima di Ferragosto è un risultato molto importante. Ringrazio Mit e Enac per il clima costruttivo che si è creato nell'iter per l'approvazione della nuova continuità territoriale aerea».

Novità

Tra le principali novità già approvate l'incremento stabile delle frequenze e dei posti disponibili su tutte le tratte da e per Cagliari, Alghero e Olbia, dirette a Roma Fiumicino e Milano Linate; maggiore articolazione oraria in quattro fasce (dalle 6 alle 9, 9-13, 13-18:30 e 18:30-23), per garantire il ritorno in giornata. Tariffe ridotte per i residenti: circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, escluse Iva e tasse aeroportuali; estensione delle agevolazioni a nuove categorie tra cui lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna e sportivi agonisti non professionisti; introduzione di tariffe calmierate per non residenti con legami familiari fino al terzo grado con cittadini sardi o che assistano familiari ai sensi della 104. «Da oggi possiamo dire che la continuità territoriale entra formalmente in una nuova fase, più giusta, più accessibile e realmente modellata sui bisogni delle persone», commenta l'assessora Manca. «Dopo mesi di lavoro intenso, di confronto con il Governo, la Commissione europea, Enac, stakeholder e cittadini, abbiamo portato a casa un risultato concreto».

