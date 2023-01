Nuova conduttura antispreco 

La conduttura nasce per garantire l’approvvigionamento idrico della zona dal serbatoio Corraxi in viale Monastir, seguendo un tracciato che passerà lungo via Giulio Cesare e la strada che costeggia la cava Foradas de S’Arenas. Oltre il fiume, proseguirà costeggiando il vecchio depuratore fino all’incrocio con via Costituzione dove continuerà lungo viale Europa e via Picasso fino ad arrivare all’incrocio con la strada provinciale 8. Il tutto per una spesa, sostenuta da Abbanoa, di un milione di euro. L’appalto rientra nel pacchetto complessivo di 27 milioni di euro, approvato dal Consiglio d’amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinati a diversi centri dell’Isola per una maggiore efficienza delle reti idriche: sono risorse ottenute tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”.

Addio vecchia conduttura dell’acqua. Chi vive nel centro del paese, tra via Picasso e via Monastir, a volte ha dovuto confrontarsi con una rete vecchia e con l’acqua che non arrivava nei rubinetti perché non raggiungeva l’adeguata pressione. Ora sarà realizzata una nuova condotta di quasi due chilometri di lunghezza. In primavera l’inizio dei lavori.

Il percorso

L’innovazione

Nuove tecnologie anche per i lavori. È previsto l’attraversamento del rio Matzeu che sarà realizzato sottoterra utilizzando una tecnologia “no dig”, che tradotto significa “senza scavo”, di trivellazione orizzontale controllata. Le nuove condotte saranno dotate anche di apparecchiature all’avanguardia che consentiranno di monitorare e gestire portate e pressioni nei distretti idraulici serviti.

La soddisfazione

«Accogliamo con entusiasmo l’intervento previsto a Sestu da parte del gestore unico Abbanoa che da anni porta avanti una importante azione di ammodernamento delle reti idriche e degli impianti», dichiara l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Emanuele Meloni. «Il miglioramento consentirà non solo di ridurre le perdite registrate dai nostri uffici tecnici con improvvise necessità di intervento che creano inevitabilmente disagi per i cittadini, ma soprattutto garantirà adeguate pressioni nelle zone della nuova conduttura». Sestu è anche tra i primi trenta Comuni della Sardegna dove si sta portando avanti il progetto “Reti intelligenti” che mira a una drastica riduzione delle perdite. «Un sistema idrico più efficiente sarà ottenuto», dichiara Abbanoa, «grazie a uno studio che si basa su sistemi tecnologicamente avanzati». Naturalmente i lavori interesseranno anche le strade, portando qualche, si spera breve, disagio. Parte dei cantieri saranno in strade sterrate o lungo in fiume, ma una parte sarà anche nel centro del paese. «Quando partiranno i lavori ci attiveremo con il comando della Polizia Locale affinché siano attenuati al minimo possibile i disagi per la circolazione stradale», promette il vicesindaco, Massimiliano Bullita.

