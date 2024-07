Nuova condotta, zero soldi 

Per collegare Lanusei e Loceri al Flumendosa servono 68 milioni di euro. Peccato che per realizzare l’opera ce ne siano a disposizione appena 24. Ovvero poco più di un terzo.

Per recuperare i (tanti) fondi mancanti, gli enti attuatori (Regione, Abbanoa ed Egas) hanno partecipato a un bando promosso dal ministero delle Infrastrutture di cui, però, non si conosce l’esito. Intanto, in attesa di capire quale sarà l’epilogo della procedura amministrativa, le comunità iniziano seriamente a patire la sete. È il caso di Girasole che, da tre giorni, è senza un filo d’acqua potabile a causa di una perdita sulla rete a valle di Villagrande. Fino a ieri pomeriggio i tecnici di Abbanoa non avevano ancora individuato il guasto e la comunità inizia a spazientirsi.

Spesa triplicata

Il potenziamento della condotta è prigioniero della burocrazia. Quella che da ventiquattro anni, trattiene nel cassetto il progetto per collegare Lanusei e Loceri all’invaso (oggi semivuoto) di Bau Muggeris così da soddisfare il fabbisogno delle comunità dove, ormai da un anno, l’erogazione dell’acqua viene garantita con il contagocce. In Ogliastra gli amministratori erano convinti che 24 milioni di euro fossero sufficienti per realizzare l’intervento infrastrutturale. In termini concreti non garantirebbero neanche mezza condotta. «Purtroppo - è la constatazione del sindaco di Lanusei, Davide Burchi - è l’amara verità. Pensavamo che la spesa fosse inferiore. Ora la speranza è riposta sul bando del Ministero, anche se al netto di quell’esito abbiamo chiesto alla Regione di farsi carico dell’intervento e di valutare strategie adeguate nel medio-breve termine per alleviare l’emergenza. Da un sopralluogo sarebbe emersa la possibilità di individuare flussi d’acqua maggiori entro poche settimane».

Intervento sindacale

A Talana, in via Monte Genziana, una perdita d’acqua inonda la strada. È così da talmente tanto tempo che il sindaco, Christian Loddo, ha disposto un’ordinanza con cui incarica il personale tecnico comunale per l’intervento di riparazione al posto di Abbanoa. Fino a ieri sera il guasto non era stato ancora aggiustato.

